Грозный, , 08:47 — REGNUM В Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) считают, что ситуация, развернувшаяся вокруг публикаций «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне и ответной реакции на нее властей республики, требует разбирательства с участием Общественной коллегии по жалобам на прессу.

Такой совет дала Комиссия по правам человека в информационной сфере при СПЧ в своем заявлении по поводу этого конфликта, опубликованном 22 марта на официальном сайте этого органа, отметив свою крайнюю обеспокоенность ситуацией и то, что «конфликт вышел за рамки допустимой дискуссии между прессой и представителями власти».

«Если власти Чечни считают высказанные обвинения ложью, на них надо дать подробный развернутый ответ по каждому пункту, а не заниматься пафосными и бессодержательными заявлениями и публичными мероприятиями, которые могут быть восприняты как акт запугивания», — говорится в заявлении Совета.

В Комиссии по правам человека в информационной сфере при СПЧ порекомендовали властям Чечни обратиться в Общественную коллегию по жалобам на прессу, если они считают, что «Новая газета» имеет какой-то умысел на сознательное очернение положения дел в республике. При этом СПЧ готов направить своих представителей на процесс разбирательства ситуации на коллегии.

Напомним, 15 марта «Новая газета» выступила с очередной публикацией, которая содержала доказательства внесудебных массовых казней в Чечне. В ответ на статью в Чечне прошел митинг несогласных с обвинениями, прозвучали также требования от представителей властей закрыть газету, а сотрудники полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова с оружием в руках записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину, которое в издании посчитали за угрозу.

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