Закаменск, Бурятия, , 08:46 — REGNUM В Бурятии организована доследственная проверка для выяснения обстоятельств смерти 41-летнего жителя города Закаменск. Его тело было найдено 20 марта на дне общественного колодца, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Предварительно установлено, что накануне ночью он распивал спиртное в гостях у родственников. Утром он пошёл домой.

«По пути на одной из улиц мужчина увидел общественный колодец и решил напиться из него. Однако возле сооружения он не удержался на ногах на скользкой поверхности, упал вниз в шахту колодца и погиб в воде», — отметили в управлении.

Спустя некоторое время обеспокоенные родственники мужчины обратились в полицию. Правоохранители обследовали местность и увидели куртку пропавшего в колодце. Затем было найдено и извлечено тело. Правовое решение по трагедии будет принято по итогам проверки.