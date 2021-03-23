Москва, , 08:45 — REGNUM Законопроект о блокировке сайтов оплаты незаконных лотерей и казино разработали депутаты Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») и Сергей Жигарев (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

«Предлагаем ввести внесудебную блокировку сайтов, через которые участники переводят средства за незаконную игру. Решение о блокировке будет принимать ФНС России», — рассказал Хинштейн в ТГ-канале.

Отметим, что ФНС уже имеет право блокировать сайты с нелегальными казино и лотереями. Доступ ограничен более, чем к 120 тыс. нелегальных ресурсов.

Ежегодная общая прибыль от деятельности в России нелегальных интернет-казино оценивается в 850 млрд рублей, привел данные парламентарий.

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