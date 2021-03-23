Барнаул, , 08:43 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 23 марта от коронавируса прививаются 77 792 пациента (+379 человека за сутки). Как сообщает оперативный штаб региона, 25 088 человек получили первую прививку и 52 704 человека полностью привиты (получили две прививки).

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Всего регион получил пока 85 242 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» (за последние сутки данные не изменились).

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 23 марта общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2604 человека, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Напомним, ранее отмечалось, что по состоянию на 22 марта вакцинацию против коронавируса в Алтайском крае проходят 77 413 человек (+617 за выходные дни).

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