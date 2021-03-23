Москва, , 08:45 — REGNUM Космонавты из Индии прошли подготовку в России. Об этом 23 марта сообщил глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Вечером в посольстве Индии встретились с индийскими гаганавтами (от санскр. гаган — «небеса» — ред.), которые завершили свою подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина», — говорится в сообщении главы Роскосмоса.

Также Рогозин добавил, что при этом он провел обсуждение с послом Индии в России будущих космических проектов с участием двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом «Хаббл» снимок великолепной спиральной галактики с обозначением NGC 7678.