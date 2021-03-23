Москва, , 08:42 — REGNUM Соединенные Штаты сделали ставку на то, что российская элита сдаст президента страны Владимира Путина, вопрос только, как теперь поведет себя элита, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«В чем уникальное маркетинговое предложение, которое нам делают американцы, нашей элите? А оно же очень простое! Сдайте Путина! То, что они делают — это персональная война, персональная демонизация одного человека. Это принципиальная разница между тем, что они делают в отношение Китая. С Китаем они воюют как с системой. А с нами они воют как с одним человеком», — заявил Евстафьев.

По его словам, задач России в этой связи состоит из двух элементов. Первое — доказать США, что дело не только в Путине, но и в том, что за время его президентства появилась совершенно новая страна, которую они не понимают и не понимают, как она развивается.

«Второе — это то, что США предоставили нам лакмусовую бумажку, на которую нам стоит капнуть водичку и спросить нашу замечательную политическую и особенно экономическую элиту, что же вы, с кем в этом грядущем противостоянии?», — подытожил Евстафьев.