Саратов, , 08:56 — REGNUM В Саратовской области общее число заболевших COVID-19, по информации на 23 марта, составляет 53 533 человека, за сутки выявлены 162 новых случая заражения. Накануне заболели 164 человека. Выздоровели с начала пандемии 48 205 пациентов, или 90%, за сутки — 112 человек. Всего скончались 764 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В Саратове за минувший день подтвержден 81 новый случай, в Энгельсском — 19, остальные — в других муниципалитетах области. У 38 пациентов выявлена пневмония.

ИА REGNUMнапоминает, в Саратовской области с начала вакцинации до 22 марта прививку от коронавируса сделали 91 060 человек. Только в Саратове привиты 36,5 тыс. жителей. По темпам вакцинации в области лидируют Саратов, а также Энгельсский и Балаковский районы.

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