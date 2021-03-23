Эванстон, , 08:38 — REGNUM Семьям афроамериканцев в Соединённых Штатах, пострадавших от дискриминации и притеснений, начнут выделять средства на улучшение жилищных условий. Первыми в стране, кто одобрил государственную программу репараций для чернокожих граждан США, стали власти города Эванстон в штате Иллинойс. Об этом 23 марта сообщает The Washington Post.

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Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в 20-м веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением.

«Сейчас весь мир смотрит на Эванстон, штат Иллинойс. Это момент, подобного которому мы никогда не видели, и это хороший момент», — сказал президент Национальной афроамериканской комиссии по репарациям Рон Дэниелс.

Так, власти признали ущерб, причинённый дискриминационной жилищной политикой, существовавшей более века. Помощь предназначена тем, кто является прямыми потомками темнокожих жителей этого города, проживавших здесь с 1919 по 1969 год и пострадавших от такой дискриминации.

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Предполагается, что на первом этапе будет распределено $400 тысяч, которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей. Общий объём в течение десяти лет составит $10 млн. Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций, который финансируется за счёт отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.

Добавим, что инициатива была одобрена накануне вечером, 22 марта. За программу проголосовали восемь членов городского совета из девяти.