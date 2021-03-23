Эванстон, 23 марта 2021, 08:38 — REGNUM Семьям афроамериканцев в Соединённых Штатах, пострадавших от дискриминации и притеснений, начнут выделять средства на улучшение жилищных условий. Первыми в стране, кто одобрил государственную программу репараций для чернокожих граждан США, стали власти города Эванстон в штате Иллинойс. Об этом 23 марта сообщает The Washington Post.
Читайте также: Мишель Обама: расизм в США — это реальность
Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций. Он предназначен для афроамериканцев, живших в Эванстоне в 20-м веке, и их потомков, которые в силу притеснений со стороны властей оказались с точки зрения жилья в неравном положении в сравнении с остальным населением.
Так, власти признали ущерб, причинённый дискриминационной жилищной политикой, существовавшей более века. Помощь предназначена тем, кто является прямыми потомками темнокожих жителей этого города, проживавших здесь с 1919 по 1969 год и пострадавших от такой дискриминации.
Также в сюжете: В Белом доме согласились со словами Путина о расизме в США
Предполагается, что на первом этапе будет распределено $400 тысяч, которые в качестве субсидий по $25 тыс. будут направлены на улучшение жилищных условий 16 семей. Общий объём в течение десяти лет составит $10 млн. Средства будут выделены из организованного местными властями в 2019 году фонда репараций, который финансируется за счёт отчислений от продажи каннабиса, употребление и продажа которого в рекреационных целях были легализованы в Иллинойсе с 1 января 2020 года.
Добавим, что инициатива была одобрена накануне вечером, 22 марта. За программу проголосовали восемь членов городского совета из девяти.