Канберра, , 08:37 — REGNUM Австралия и Новая Зеландия поддерживают введение санкций в отношении официальных лиц и организации Китая, якобы причастных к нарушениям прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым 23 марта выступили министр иностранных дел Австралии Марис Пейн и Новой Зеландии Нанаия Махута.

«Австралия и Новая Зеландия приветствуют меры, принятые Великобританией, Евросоюзом, Канадой и США», — говорится в тексте заявления. В нём также отмечается, что правительства двух стран «выражают серьёзную озабоченность» в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономного районе Китая, в первую очередь — прав этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств.

21 марта в отношении ряда китайских чиновников и одной организации, западные страны — США, Великобритания, Канада и страны ЕС — ввели санкции за причастность к нарушениям прав уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай объявил о санкциях против 10 физических и четырёх юридических лиц Евросоюза за то, что они нанесли серьёзный ущерб суверенитету и интересам Китая и злонамеренно распространяют ложь и дезинформацию.

Читайте также: Глава МИД Китая назвал незаконными санкции Евросоюза

Читайте ранее в этом сюжете: Китай ввел ответные санкции против юридических и физических лиц Евросоюза