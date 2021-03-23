Симферополь, , 08:38 — REGNUM Плановые учения зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения начались в Крыму. Об этом 23 марта сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Стартовало тактическое учение с гвардейским зенитным ракетным полком Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. Всего в учении задействовано более 500 военнослужащих и около 40 единиц боевой и специальной техники», — говорится в сообщении

Также уточняется, что военные учения проводятся в восточной части Крыма и ими командует заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Геннадий Винник.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта военнослужащие России и Белоруссии в ходе батальонных тактических учений, которые проводятся на белорусской территории, отработали элементы совместного десантирования из самолета ИЛ-76.