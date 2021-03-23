Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM Федеральному агентству воздушного транспорта поручено проработать вопрос оснащения аэропорта Горно-Алтайска техническими средствами, позволяющими снизить метеоминимум аэродрома. Об этом заявил глава Республики Алтай Олег Хорохордин в ходе встречи с замминистра транспорта РФ Игорем Чаликом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы, такое поручение было дано по итогам визита в регион премьер-министра Михаила Мишустина. Это позволит сделать работу аэропорта более стабильной и не зависящей от изменений погоды.

Тем временем, власти республики вместе с чиновниками Минтранса прорабатывают возможность субсидирования рейсов из Горно-Алтайска с Новосибирск, Красноярск, Томск, Новокузнецк, Белокуриху, а также в Казань.

«Выполнение авиарейсов по указанным маршрутам позволит жителям республики и туристам путешествовать быстро и комфортно, не тратя долгое время на автомобильные поездки», — отметили Олег Хорохордин.

Игорь Чалик обещал, что все заявки о субсидировании авиамаршрутов будут рассмотрены ведомством.

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