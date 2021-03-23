Кишинёв, , 08:37 — REGNUM Конституционный суд (КС) Молдавии постановил, что указ президента республики Майи Санду о выдвижении кандидатом по пост премьер-министра страны Игоря Гросу является законным. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба КС.

«Суд отметил, что президенту республики нельзя отказать в праве оценивать качества, компетентность, опыт и, по сути, способность лица, политически вовлеченного или нет, руководить правительством и привлекать политическую поддержку со стороны государства», — говорится в постановлении суда.

Решение Конституционного суда является обязательным и не может быть обжаловано.

Напомним, Санду выдвинула Гросу в премьер-министры 16 марта после консультаций с представителями парламентских партий. Депутаты от «Партии социалистов» оспорили в КС этот указ, указывая на то, что большинство парламента выдвигает другого кандидата. Ранее Санду дважды выдвигала на пост главы правительства Наталью Гаврилицу, и оба раза в парламенте голосовали против.

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