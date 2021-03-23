Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Соединённым Штатам и России предстоит пережить «трудные дни», но, несмотря на разногласия, в Вашингтоне рассчитывают сохранить диалог для работы по ключевым направлениям. Об этом заявил 22 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу MSNBC.

«Мы считаем, что с Россией предстоят трудные дни, поскольку есть вопросы, по которым у нас есть глубокие разногласия», — сказал он.

По словам Салливана, конструктивное взаимодействие две страны могут сохранить в тех вопросах, по которым у них есть общий интерес. К таковым он причислил ядерное разоружение, в рамках которого несколько недель назад США и Россия продлили договор СНВ ещё на пять лет.

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Советник американского президента добавил, что отношения двух стран будут непростыми и «будут сопряжены с серьёзными вызовами».

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