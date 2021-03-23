Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Состояние экономики Соединенных Штатов, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, улучшилось, однако до полного восстановления ещё далеко. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

По его словам, восстановление американской экономики идёт быстрее, чем ожидалось, во многом это связано с беспрецедентными мерами налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики, которые «предоставили существенную поддержку домохозяйствам, бизнесу и сообществам».

«Однако (процесс экономического) восстановления ещё далек от своего завершения, так что в ФРС мы продолжим оказывать экономике необходимую ей поддержку столько, сколько потребуется», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная резервная система США улучшила свой прогноз по росту ВВП страны в 2021 году с прежних 4,2% до 6,5%, прогноз на 2022 год повышен с 3,2% до 3,3%. Также ФРС понизила прогноз по уровню безработицы в США в 2021 году с прежних 5% до до 4,5%, в 2022 году — с 4,2% до 3,9%. Прогноз по инфляции в стране на 2021 год повышен с 1,8% до 2,4%, на 2022 год — с 1,9% до 2%.

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