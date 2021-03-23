Ижевск, , 08:34 — REGNUM В Удмуртии в рамках национального проекта «Экология» до конца текущего года планируется ликвидировать 23 несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Свалка Дарья Антонова © ИА REGNUM

С 1 по 20 февраля муниципальные образования региона подвали 43 заявки на ликвидацию свалок в минэкологии Удмуртии, в ведомстве одобрили предоставление 10 районам субсидий на уничтожение 23 свалок на сумму 36,4 млн рублей.

Будут очищены от отходов территории общей площадью около 21 гектара, где накоплено почти 6 тыс. тонн мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Экология» в Удмуртии в течение двух лет ликвидировали 145 несанкционированных свалок. В прошлом году был перевыполнен план по восстановлению лесов. Всего планировалось осуществить лесовосстановление на площади 8,5 тыс. га, был восстановлен лес на площади 11 тыс. га.

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