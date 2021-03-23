Москва, , 08:36 — REGNUM Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева была госпитализирована в реанимационное отделение. Она сообщила об этом 23 марта в Stories на своей странице в соцсети Instagram.

Как рассказала телеведущая, она была доставлена в медучреждение прямо с телевизионных съемок. При этом на запечатленных Кудрявцевой кадрах видно, что она лежит на больничной койке и ей измеряют давление, к ее руке присоединена капельница.

«Испугалась я прилично. Проверяют, что со мной», — говорится в сообщении к опубликованному телеведущей видео.

Отметим, в январе Лера Кудрявцева сначала переболела COVID-19, а затем сообщила, что у нее из-за падения был диагностирован перелом крестца.