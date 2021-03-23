Барнаул, , 08:34 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 23 марта, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2604 человека, причём девять из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 204 человека, +36 за сутки) и ОРВИ (26 419 человек, +59 за сутки). Тяжелобольных насчитывается 302 (за сутки данные не изменились), из них 93 (за сутки данные не изменились) подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 2220 детей (+9 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (46 295 человек, +107 за сутки) новый вирус победили 41 356 человек (+125 за сутки).

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