Чебоксары, , 08:32 — REGNUM Компания из Санкт-Петербурга подала иск о банкротстве в отношении завода имени Чапаева, который является одним из крупнейших и старейших предприятий в Чувашии. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии Kad.arbitr.ru

С заявлением в суд обратилась компания «Стройлайн» из Санкт-Петербурга, в качестве ответчика заявлено акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева». Заявитель вышел с иском о признании чебоксарского завода банкротом, указав сумму исковых требований в размере 8 022 752 рубля 4 копейки.

Иск зарегистрирован в суде 22 марта. Детали дела неизвестны. Заявление пока не принято в производство.

Отметим, что «Чебоксарское производственное объединение имени Василия Ивановича Чапаева» является одним из старейших и крупнейших предприятий Чувашии. Оно введено в эксплуатацию в ноябре 1941 года как завод по производству боеприпасов № 320. В настоящее время это многопрофильное предприятие, выпускающее гражданские товары и продукцию оборонного значения.