Брюссель, , 08:35 — REGNUM Системе голосования Верховной рады Украины почти 20 лет, она нуждается в обновлении. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 22 марта, общаясь с журналистами во время визита в Брюссель.

«Рада-3», которой сегодня мы пользуемся, — ей 20 лет. Она была установлена в 2002 году. И, как любая техника, она также теряет свою актуальность», — рассказал он.

Разумков отметил усилия работников аппарата Верховной рады, которые обеспечивают работу системы голосования.

Спикер добавил, что систему голосования следует заменить, но это стоит больших денег, поэтому было принято решение начать с малого и добавить сенсорную кнопку.

«Это не потребовало дополнительных затрат на тот момент из бюджета. Но дальше мы всё равно должны будем прийти к новой системе «Рада». Надеюсь, что это произойдет скоро», — сказал Разумков.

Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал о том, как можно обмануть новую сенсорную кнопку системы для голосования. Как утверждает парламентарий, достаточно прислонить к ней подушку с нагревателем, и кнопка сработает.

Читайте ранее в этом сюжете: В Раде рассказали, как можно «обмануть» сенсорную кнопку для голосования