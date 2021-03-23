Брюссель, 23 марта 2021, 08:35 — REGNUM Системе голосования Верховной рады Украины почти 20 лет, она нуждается в обновлении. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков 22 марта, общаясь с журналистами во время визита в Брюссель.
Разумков отметил усилия работников аппарата Верховной рады, которые обеспечивают работу системы голосования.
Спикер добавил, что систему голосования следует заменить, но это стоит больших денег, поэтому было принято решение начать с малого и добавить сенсорную кнопку.
Напомним, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал о том, как можно обмануть новую сенсорную кнопку системы для голосования. Как утверждает парламентарий, достаточно прислонить к ней подушку с нагревателем, и кнопка сработает.
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