Пекин, , 08:32 — REGNUM Россия и Китай согласовали продление Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на очередной пятилетний срок. Об этом китайский министр иностранных дел Ван И заявил перед переговорами с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Ван И отметил, что за последние 20 лет благодаря этому договору заложена прочная правовая основа для здорового и устойчивого развития российско-китайский отношений. Кроме того, документ способствовал их оптимизации и модернизации.

Глава китайской дипломатии подчеркнул, что договору о добрососедстве нужно постоянно придавать новое наполнение, адаптировать его под реалии времени и условия отношений Пекина и Москвы. Он поможет придать развитию этих отношений новый импульс.

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