Москва, , 08:31 — REGNUM Реализация люксовых машин на вторичном авторынке России в феврале 2021 года выросла на 5% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Всего на вторичном авторынке жители России в прошлом месяце приобрели 163 люксовых авто с пробегом.

Среди них 59 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class, 53 модели Bentley, 23 автомобиля Maserati, 16 машин Rolls-Royce, восемь Lamborghini и по два экземпляра Aston Martin и Ferrari.

Ранее стало известно, что продажи новых люксовых автомобилей в России «просели» на 61% в феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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