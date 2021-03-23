Москва, , 08:28 — REGNUM В Москву для трудоустройства на работу хотел бы переехать каждый шестой житель из регионов России — более 52 тысяч граждан, приводит данные Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

Также в тройке лидеров для переезда ради карьеры оказались Санкт-Петербург и Краснодарский край. В эти города хотят переехать — 28 тыс. и. 23 тыс. соответственно. Часть граждан рассматривают возможность поискать работу в Крыму, Подмосковье и Югре

Всего, по данным портала «Работа в России», в другой города в поисках новой работы планируют переехать порядка 300 тыс. соискателей. Чаще о смене города ради работы думают молодые люди 26 — 35 лет (40% и 36−45 лет (28%).

Как сообщало ИА REGNUM, четверть жителей России (25%) задумывается о переезде в другой город.

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