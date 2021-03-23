Москва, 23 марта, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Москву для трудоустройства на работу хотел бы переехать каждый шестой житель из регионов России. Это более 52 тысяч граждан, свидетельствуют данные Федеральной служба по труду и занятости (Роструд).

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Развитие сюжета: 30% граждан РФ готовы переехать ради высокой зарплаты

На втором месте для переезда ради карьеры оказался Санкт-Петербург, на третьем Краснодарский край — 28 тыс. и. 23 тыс. соответственно. Часть граждан рассматривают возможность поискать работу в Крыму, Подмосковье и Югре.

Всего, по данным портала «Работа в России», в другой город в поисках новой работы планируют переехать порядка 300 тыс. человек. Чаще о смене города ради работы думают молодые люди 26−35 лет (40%) и 36−45 лет (28%).

Как сообщало ИА REGNUM, четверть жителей России (25%) задумывается о переезде в другой город.

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