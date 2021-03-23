Иркутск, , 08:27 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2058 человек, причём, 8 из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 23 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 60 384 человека (+175 за сутки). Госпитализированы 1549 пациентов (-4 за сутки).

Выздоровели 58 048 пациентов (+261 за сутки).

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