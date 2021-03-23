Санкт-Петербург, , 08:24 — REGNUM Юная петербурженка, попавшая под лавину в Мурманской области, уже четыре года занималась спортивным туризмом, имела определенный опыт и в этот раз она находилась в Хибинах в составе детской туристической группы уже в третий раз. Об этом рассказала телеканалу «78» мать 12-летней Анастасии К.

Девочка занималась в петербургском туристическом клубе «Скиф», и у нее уже был спортивный разряд по туризму. Мать девочки сообщила о том, что ей стало известно об обстоятельствах случившегося: «Первая группа спустилась вниз с горы и стала разбивать лагерь, чтобы согреться. Самой последней нашли мою дочь».

По словами женщины, даже на снегоходах спасатели не смогла подойти к месту ЧП, им пришлось идти пешком.

Напомним, туристическая группа из Петербурга попала под снежный завал в Оленегорском районе Мурманской области. Органами СКР возбуждено уголовное дело.