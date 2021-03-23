Пермь, , 08:24 — REGNUM В мэрии Перми принято новое кадровое решение. Как собщает пресс-служба администрации, врио главы города Алексей Дёмкин назначил Василия Головина начальником департамента культуры и молодёжной политики.

Сегодня, 23 марта. — первый рабочий день Головина в новой должности. Ранее чиновник занимал пост заместителя министра культуры Пермского края, в сферу его деятельности входил контроль за исполнением нацпроектов.

Стоит отметить, в феврале 2021 года департамент культуры и молодежной политики перешел в ведение нового заместителя главы города Алексея Грибанова, который назначен на эту должность в конце января 20 921 года.

Добавим, Василий Головин родился в деревне Нестерево Кудымкарского района Пермской области 2 июня 1978 года. Имеет диплом Пермского государственного института искусства и культуры по специальности «режиссёр театрализованных представлений». Начинал трудовой путь в 1999—2000 годах, работая педагогом-организатором. Имеет опыт руководства структурным подразделением ДК им. Кирова СК «Прикамье» и Дворца культуры им. Кирова. С 2020 по 2021 год являлся замминистра культуры Пермского края.

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