Уфа, , 08:33 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления Следственного комитета по Башкирии доложить о расследовании дела о возможном изнасиловании отцом своих дочерей в Уфе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.

Сообщается, что Бастрыкин дал несколько поручений по сообщениям в СМИ о происшествиях. Одно из них касалось уголовного дела об изнасиловании отцом своих дочерей в Уфе. В одной из программ телевизионного канала их мать сообщила, что девочки дали ложную информацию по этому делу, а обвиняемый отец признался под давлением.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ СК РФ по Башкирии доложить о расследовании данного дела, а также об объёме доказательств, которые позволили направить данное дело в суд.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что одна несовершеннолетняя, другая совершеннолетняя дочь дали ложные показания против своего отца после ссоры с ним. Одна из девочек сообщила матери о том, что отец якобы посягнул на половую неприкосновенность ее и ее сестры. Мать рассказала об этом стражам порядка. Подозреваемый был задержан и помещен в СИЗО. Уголовное дело, возбужденное по признакам изнасилования, было передано в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зафиксировали рост числа тяжких преступлений.