Ханты-Мансийск, , 08:23 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 78 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 77 случаев.

С начала пандемии на 23 марта в Югре зарегистрировано 53 556 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 52 016 человек, скончались 780 пациентов с COVID-19.