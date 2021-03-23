Ново-Огарево, Московская область, 23 марта, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 23 марта сделает прививку от коронавируса одной из трёх отечественных вакцин. Об этом он заявил накануне в ходе совещания о наращивании производства вакцин и ходе вакцинации, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Глава государства не стал говорить, каким именно препаратом его вакцинируют, но подчеркнул надёжность и безопасность всех российских вакцин. Ни один из зарубежных препаратов не имеет такой высокой степени защиты.

Путин «Сегодня мы с уверенностью можем сказать, и практика это неоспоримо подтверждает, что российские вакцины абсолютно надёжны и безопасны»

Он добавил, что первый компонент вакцины в России получили уже 6,3 млн человек, из них 4,3 млн прошли вакцинацию полностью. Разрешили применять российскую вакцину «Спутник V» на своей территории власти 55 государств.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами также не стал говорить, какую вакцину выбрал для процедуры Владимир Путин. Это будет одна из трех отечественных вакцин, все они хорошие и надёжные, пояснил он.