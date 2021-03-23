Улан-Удэ, , 08:22 — REGNUM В 2021 году Монголия будет праздновать 100-летие установления дипломатических отношений с Россией. Об этом рассказала новый генеральный консул Монголии в Бурятии Дэмбэрэл Нямцэрэн на встрече с главой республики Алексеем Цыденовым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«В этой связи я хотела бы подчеркнуть, что Россия и Монголия — это не только стратегические партнеры, но и очень хорошие друзья. Теперь мы можем сказать, что наша дружба проверена веками», — отметила дипломат.

Она поблагодарила власти региона за поддержку мероприятий по вывозу монгольских студентов российских вузов в 2020 году. Дэмбэрэл Нямцэрэн такэе выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества с Бурятией, в частности, в сферах туризма, сельского хозяйства и в борьбе со стихийными бедствиями.