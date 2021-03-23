Ижевск, , 08:22 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 23 марта выявили 81 нового носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 85 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 104 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — трое детей в возрасте до 14 лет и 39 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 686 человек. 370 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки, как и накануне, летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3048 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 марта в республике прививку от коронавируса сделал 41 791 человек, в том числе 20 668 человек в возрасте старше 60 лет. Второй компонент препарата получил 26 641 житель республики, полностью завершив курс вакцинации. Из этого числа 13 460 человек — пожилые люди старше 60 лет.

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