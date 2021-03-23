Анкара, 23 марта, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил визит в Казахстан, запланированный на 30−31 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган планировал посетить казахстанский Туркестан для участия в неформальной встрече лидеров стран — членов Тюркского совета. В администрации отметили, что глава Турции примет участие в саммите в режиме видеоконференции.

Ранее первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев инициировал проведение неформального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств в городе Туркестане.

В МИД Казахстана отметили, что по итогам саммита планируется принять декларацию об объявлении Туркестана духовной столицей тюркского мира.