Пекин, , 08:20 — REGNUM За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 23 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 23 марта говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

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Также указывается, что в данное число входит девять активных случаев и ещё 14 носителей SARS-CoV-2 без симптомов. При этом все активные случаи являются ввозными.

Таким образом, общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на сегодняшний день составляет 90 115.

Также сообщается, что за это же время в КНР никто не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 4636.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 85 321 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Китае за сутки было выявлено 15 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.