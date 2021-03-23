Тирасполь, , 08:18 — REGNUM Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) рассчитывают на скорое решение вопроса с поставкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V», однако многое в нём зависит от позиции Молдавии. Об этом 22 марта сообщил председатель Верховного совета ПМР Александр Коршунов.

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«Там (в Молдавии — ред.) вопрос по вакцинации российской вакциной «Спутник V» еще не разрешен полностью, — объяснил он. — Какие-то технические моменты мешают решить положительно вопрос по доставке этой вакцины именно в Молдову».

Коршунов добавил, что поставка препарата в Приднестровье будет осуществляться «в рамках общей партии» через Молдавию, и выразил надежду на скорое решение вопроса.

Напомним, о готовности властей ПМР приобрести российскую вакцину ИА REGNUM сообщало в декабре 2020 года. Договорённость была достигнута во время поездки президента Приднестровья Вадима Красносельского в Москву.

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