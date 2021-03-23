Джакарта, , 08:13 — REGNUM Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Бамбанг Сусатьо заявил, что правительству Индонезии необходимо сотрудничать с Россией в закупке вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

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По его словам, Россия через РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) назначила частные компании в качестве своих представителей в Индонезии. В настоящее время в России производятся и используются три типа вакцин: Sputnik V, EpiVacCorona и CoviVac.

Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева на встрече с Бамбанг Сусатьо заявила, что «Спутник V» имеет различные преимущества, необходимые населению Индонезии. EpiVacCorona, например, может использоваться для вакцинации людей старше 60 лет.

Российская вакцина была зарегистрирована в Агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии и ожидает разрешения на использование в стране.

Использование вакцины «Спутник V» было одобрено несколькими странами, включая Белоруссию, Сербию, Аргентину, Боливию, Алжир, Венесуэлу, Парагвай, Туркмения, Венгрию, ОАЭ, Иран, Гвинею, Тунис, Армению и Палестину.

Бамбанг Сусатьо отметил, что, помимо предложения о закупке вакцин, правительство Российской Федерации хочет, чтобы Индонезия стала производителем вакцин, созданных в России.

Как сообщало ИА REGNUM, потенциал торгово-экономического сотрудничества обсудили на встрече посол Индонезии в Российской Федерациии председатель «Деловой России».

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