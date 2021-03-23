Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Энергетическую независимость потеряют США из-за ошибочной политики главы Белого дома Джо Байдена в сфере энергетики, считает бывший президент страны Дональд Трамп. Об этом он заявил 22 марта в эфире телеканала Fox News.

По словам экс-главы государства, это произойдет «через три месяца». Трамп также полагает, что выгоду от потери энергетической независимости получат «ряд стран, в том числе Россия и Украина».

При этом бывший глава государства заявил, что статус, разрушаемый нынешней администрацией, создавался упорным трудом и помог ликвидировать зависимость США от Ближнего Востока и других сил.

Трамп напомнил, что сын действующего президента страны Хантер Байден имеет интересы в нескольких странах, в том числе и на Украине. Политик считает, что Байден-младший попытается заработать за счет этой ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта агентство Reuters, со ссылкой свои на источники, распространило информацию о том, что запущенная президентом США Джо Байденом «революция чистой энергии» угрожает миру еще большим дефицитом пищевого масла и рекордным увеличением цен на него.

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