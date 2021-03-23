Кызыл, , 08:13 — REGNUM В Туве возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней заместителя начальника следственного управления МВД по республике. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, её обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемая узнала о планах местной жительницы устроиться на работу в полицию дознавателем и решила этим воспользоваться. Через посредника она получила более 200 тыс. рублей в виде вознаграждения за помощь в трудоустройстве.

Преступление было раскрыто и пресечено оперативниками ФСБ и отдела собственной безопасности МВД по республике. Фигурантом уголовного дела стала также взяткодатель.

«В настоящее время заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Тыва предъявлено обвинение. Сегодня по материалам следователя судом будет решаться вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.