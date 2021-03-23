Москва, , 08:17 — REGNUM В сети обнародовали снимки представительской модели Aurus Senat с неокрашенными бамперами. Фотографии автомобиля размещены на странице eldartimerkhanov в Instagram.

Aurus Senat с неокрашенными бамперами Instagram / eldartimerkhanov

Сфотографированный седан окрашен в белый цвет и имеет черные неокрашенные бамперы и корпуса боковых зеркал. Отмечается, что на снимках изображен рабочий прототип, которому в ходе тестов заменили оригинальные детали на неокрашенные.

Серийный Aurus Senat для «гражданских» потребителей начнут собирать в мае текущего года на предприятии Sollers в Елабуге. Что же касается моделей для государственных ведомств, то их продолжат делать в московском институте НАМИ.

Базовая модель Senat комплектуется гибридным мотором, состоящим из 598-сильного 4,4-литрового бензинового двигателя V8, девятискоростного «автомата» и электромотора.

Ранее в России был представлен концепт первого электромотоцикла Aurus. Он создан Научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом (НАМИ) по заказу Минпромторга с учетом требований специалистов гаража особого назначения ФСО России.

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