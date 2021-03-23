Посёлок Адамовка, Оренбургская область, , 08:11 — REGNUM В Адамовском районе Оренбургской области к административной ответственности привлечены две аптеки. Они признаны виновными в нарушении законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Адамовского райсуда региона.

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Заведующие двух аптек, расположенных в райцентре Адамовка, не обеспечили в помещениях учреждений проведение мероприятий, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции. В аптеках отсутствовало обеззараживание воздуха.

Заведующим назначен штраф по 25 тыс. рублей каждой. Руководители аптек могут ходатайствовать о рассрочке уплаты штрафа на срок до пяти месяцев.