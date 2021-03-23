Цены на нефть находятся в коррекционной фазе
Москва, 23 марта, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 марта завершились небольшим снижением. Баррель нефти марки Brent подешевел на 0,39%, до $64,26. Нефтяной рынок находится в коррекционной фазе после обвала цены 18 марта, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.
Спрос на нефть снизился из-за европейских блокировок и ослабления ожиданий быстрого восстановления мировой экономики.
Участники рынка были уверены в восстановлении спроса на нефть в этом году и тут такое разочарование, в Европе началась третья волна коронавируса.
Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,02. Рост доллара на торгах в Азии оказывает негативное влияние на нефтяной рынок. Нужно следить за уровнем $63,48.
Если продавцы смогут закрепиться ниже, то продажи фьючерсов на нефть возобновятся с новой силой.
При смене настроений в парах с австралийцем и новозеландцем покупатели смогут поднять курс до $65 за баррель.
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