Брюссель, , 08:18 — REGNUM Представитель Европейского совета Кристиан Даниэльсон второй раз посетит Грузию, чтобы выступить посредником в переговорах между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции о преодолении политического кризиса. Об этом 22 марта сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель на своей странице в соцсети Facebook.

Даниэльсон, находившийся в Грузии с 12 по 19 марта, рассказал главе Евросовета о том, как проходили переговоры при его участии. Мишель решил, что диалог между сторонами нужно продолжать.

«Я оценил прогресс, достигнутый ранее в Грузии при нашей медиации с участием специального посланника Кристиана Даниэльсона. Настало время сделать необходимые компромиссы и учесть интересы граждан Грузии», — написал Мишель.

Он сообщил, что Даниэльсон повторно посетит Грузию в конце следующей недели.

Напомним, в Грузии разразился кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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