Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Советник государственного департамента США Дерек Чолле и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора провели обсуждение ситуации в Белоруссии и отношений двух стран. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба американского Госдепа.

«Советник Госдепа Дерек Чолле сегодня поговорил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем о ситуации в стране и текущем состоянии двусторонних отношений между США и Белоруссией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Чолле в ходе разговора «ясно дал понять» необходимость немедленного освобождения «всех без исключения политических заключенных» в Белоруссии.

Также уточняется, что стороны обсудили предстоящий обмен послами между двумя странами, констатировав, что открытые линии связи пойдут на пользу Белоруссии и США. При этом отмечается, что в Госдепе подчеркнули свою поддержку предложения о диалоге Минска с лидерами протестного движения «с целью проведения свободных и справедливых выборов под международным наблюдением в этом году».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта бывший глава «Белгазпромбанка», экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико заявил, что не признаёт вину по делу о коррупции.