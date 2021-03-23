Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Железнодорожном районе Ульяновске готовятся к проведению первой в этом году сельскохозяйственной ярмарке. В связи с этим на ряде участков будет ограничено движение автотранспорта, сообщается на сайте городской мэрии.

Первая весенняя аграрная ярмарка состоится 27 марта на проспекте Гая. На ней будет представлена продукция сельскохозяйственных предприятий, подсобных и фермерских хозяйств. Заместитель главы города Алексей Онищенко отмечает, что ассортимент будет широким — от мяса и овощей до огородного инвентаря и удобрений. По словам чиновника, проверкой качества предлагаемых товаров займутся сотрудники ветслужбы.

Для пожилых людей и инвалидов планируется организовать бесплатную доставку.

Власти также предупреждают, что в связи с проведением ярмарки с 2:00 до 14:00 часов на ряде участков будет ограничено движение автотранспорта. Объезд организуют по улицам Амурской, Инзенской, Луначарского, Хрустальной, Локомотивной, Героев Свири, переулку Хрустальному.

Читайте также: Ценами на продукты питания в Ульяновской области займётся штаб чиновников

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возобновляют проведение ярмарок с учётом стабилизации эпидемической обстановки и по «многочисленным обращениям». Ярмарочный сезон откроется 27 марта, завершится 24 апреля. Всего предусмотрено пять расширенных сельскохозяйственных ярмарок в Ульяновске и Димитровграде, цена на продукцию обещают на 10−15% ниже рыночных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области возобновят проведение ярмарок