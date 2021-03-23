Москва, , 08:06 — REGNUM Рубль 22 марта стал сдавать позиции с открытия Мосбиржи. Несмотря на то, что нефть торговалась в плюсе большую часть времени, рубль обновил минимумы против иностранных валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль подешевел вслед за другими валютами развивающихся рынков на фоне обвала турецкой лиры и из-за ожиданий ужесточения антироссийских санкций.

Завершились торги по рублевым парам ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,11%, до 74,94 руб., евро/рубль — на 1,36%, до 89,42 руб., фунт/рубль — на 0,98%, до 103,85 руб.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отправил в отставку главу ЦБ Наджи Агбала. Турецкая лира составила 7,96 за доллар, что почти на 10% ниже уровня закрытия в пятницу.

Курс доллара повышался на 15.58% до 8,28. К закрытию дня пара USDTRY откатилась на 50%, до 7,72 руб., но рублю это уже не помогло.

Из-за ужесточения санкций участники рынка стали продавать российские облигации. Индекс RGBI снизился на 0,36%, до 145,30 пунктов. Пара доллар/рубль повышалась до 75 руб.

Сегодня, 23 марта, на торгах в Азии баррель Brent стоит $64,02. Основные валюты торгуются в минусе. Наибольшие потери несут новозеландец и австралиец. Они являются активами—индикаторами склонности к риску.

Причиной ухода от риска стала новость о санкциях. США ЕС, Великобритания и Канада ввели санкции в отношении китайских чиновников в ответ на нарушения Пекином прав человека в провинции Синьцзян.

Они стремятся привлечь Пекин к ответственности за массовые задержания мусульманских уйгуров на северо-западе Китая, где, по мнению Соединенных Штатов, Китай совершает геноцид.

Торги по рублю 23 марта открылись снижением. Он продолжает сдавать позиции иностранным валютам. Курс доллара повысился до 75,12 руб. Внешний фон значительно ухудшился, что эффект от налогового периода незаметен.

Если усилятся снижение цен на нефть и продажи ОФЗ, то пара двинется к уровню 76,35 руб. Это ключевое сопротивление, после которого доллару откроется дорога к 80 руб.

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