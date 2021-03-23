Владивосток, , 08:05 — REGNUM В Приморском крае уровень детской заболеваемости туберкулёзом за три года снизился в полтора раза. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Приморье в 1,5 раза снизился уровень заболеваемости детским туберкулёзом за последние три года. Взрослые, в свою очередь, стали страдать от инфекции реже на 20% — в прошлом году в крае зарегистрировали 75 случаев заражения на 100 тысяч населения», — приводятся в сообщении данные региональной фтизиатрической службы.

В краевом минздраве уточнили, что хотя в регионе прослеживается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом, «обстановка остаётся напряжённой». Взрослым и детям необходимо своевременно проходить флюорографию, иммунодиагностику и вакцинацию.

Напомним, врач и телеведущий Александр Мясников 22 марта заявил, что туберкулёз за это время никуда не делся, однако люди из-за ситуации с SARS-CoV-2 не проходили соответствующие обследования. По его словам, нас ждёт волна заболеваемости, а ситуация с туберкулёзом в России «куда хуже, чем в европейских странах и Америке».

Как сообщало ИА REGNUM, в пандемию коронавируса в Санкт-Петербурге снизилась заболеваемость туберкулёзом у детей и взрослых.

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