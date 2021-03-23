Гуйлинь, , 08:04 — REGNUM Международное право не позволяет Евросоюзу вводить односторонние санкции против Китая, заявил 23 марта на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И.

Ван И UN Geneva

Он прокомментировал внесение Евросоюзом в санкционный список четырёх граждан Китая и одной китайской организации, которые якобы связаны с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне».

«ЕС не должен предпринимать подобных шагов, нарушающих международное право», — сказал Ван И.

Кроме того, подчеркнул министр, внутри самого Евросоюза не все согласны с санкционной политикой объединения, а ограничения, «введённые на основе лжи», не получат поддержки мирового сообщества.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай 22 марта ввёл ответные ограничительные меры в отношении ряда физических и юридических лиц Евросоюза в ответ на новые санкции со стороны Брюсселя.

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