Чита, , 08:03 — REGNUM В Чите и Читинском районе 23 марта завершается приём документов на возмещения ущерба от вируса африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает телеграм-канал губернатора региона Александра Осипова, с 6 по 21 марта бригадами по отчуждению изъято всего 2453 голов свиней и 3,4 тонны свиной продукции из 115 хозяйств.

На сегодняшний день получено 111 обращений на возмещение ущерба. Согласно данным Забайкалкрайстата, за один килограмм живого веса ветеринарная служба выплатит 158,29 рублей и 294,92 рубля за один килограмм изъятой свинины домашнего убоя.

Как сообщало ИА REGNUM, очаг африканской чумы свиней, подтверждённый лабораторно, обнаружили в одном из подсобных хозяйств индивидуального предпринимателя в начале марта 2021 года. Проверка выявила грубейшие нарушения правил содержания животных.

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