Горно-Алтайск, , 07:58 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 13 случаев больше, чем было выявлено накануне, 22 марта. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, среди заразившихся четверо детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Кош-Агачского района, у двух жителей Майминского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Чемальского района», — отметили в оперштабе.

Всего за время пандемии, таким образом, в республике подтверждено 16 583 случая заражения. Выздоровели к настоящему времени 16 223 человека. 219 пациентов скончались, из низ 199 — непосредственно от COVID-19.