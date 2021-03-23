Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Екатеринбурге автомобиль Nissan Wingroad насмерть сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщили журналистам представители ГИБДД.

Трагедия произошла вечером 22 марта на проспекте Космонавтов. По предварительным данным, девочка переходила дорогу в неположенном месте. Медики не смогли её спасти.

Водитель Nissan Wingroad пояснила стражам порядка, что впереди неё ехала Lada Priora, которая начала вилять. Девочка появилась неожиданно. При этом скорость якобы была в пределах разрешённой. По факту трагедии идёт проверка.