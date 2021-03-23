Оренбург, , 07:56 — REGNUM В Оренбургской области за 2020 год у 86 работающих, из них у девяти женщин впервые установлен диагноз профессионального заболевания (отравления), сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

Стоит отметить, что годом ранее (2019 год) профзаболевания было выявлено у 65 человек, в том числе у трех женщин — также отравления.

Показатель профессиональной заболеваемости в 2020 году составил 1,5 на 10 тыс. работающих, а в 2019 году — 1,1 на 10 тыс. работающего населения.

Из общего количества профзаболеваний 69,2% приходится на хронические заболевания (отравления). Острых профессиональных заболеваний (отравлений) зарегистрировано 28 случаев, из них 14 с летальным исходом (в 2019 году пять и два случая соответственно).

В числе основных производственных факторов, вызывающих профзаболевания, названы шум, вибрация — 44%, химический — 38,5%, биологический — 16,5% и факторы трудового процесса (тяжесть и напряженность) — 1%.

В структуре профессиональной заболеваемости по нозологическим формам болезни органов слуха занимают долю в 19,8%, болезни органов дыхания — 24,1%, инфекционные заболевания — 16,5% (в том числе 11% — новая коронавирусная инфекция), болезни опорно-двигательной системы — 1%, прочие — 38,5% (в том числе вибрационная болезнь — 24,1% и острые отравления — 14,4%).